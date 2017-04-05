| | Разработчики Siri создают робота-сапера-хирурга
Наука

Разработчики Siri создают робота-сапера-хирурга

Еще по теме

Российские ученые создают робота-хирурга

Российские ученые создают робота-хирурга

5-04-2017, 22:10
Читать
Создатели Siri разрабатывают уникальный робот

Создатели Siri разрабатывают уникальный робот

Вчера, 22:01
Читать
Сапер и хирург: ученые создали уникального робота

Сапер и хирург: ученые создали уникального робота

Вчера, 14:46
Читать
В Великобритании создают робота-хирурга

В Великобритании создают робота-хирурга

31-07-2016, 01:01
Читать
Российские учёные создадут инновационного робота-хирурга

Российские учёные создадут инновационного робота-хирурга

5-04-2017, 19:22
Читать
Создатели Siri обучат помощник разговаривать по мессенджеру WhatsApp

Создатели Siri обучат помощник разговаривать по мессенджеру WhatsApp

20-08-2016, 11:28
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail