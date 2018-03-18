В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1–3 градусов тепла, ветер юго-западный 8–13 м/с, атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10–12 градусов.Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10–15 градусов ниже нуля...