| | В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов
Социум

В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов

В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1–3 градусов тепла, ветер юго-западный 8–13 м/с, атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10–12 градусов.Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10–15 градусов ниже нуля...

Еще по теме

Мороз до 5 градусов ожидается в Москве

Мороз до 5 градусов ожидается в Москве

18-03-2018, 06:50
Читать
Облачная погода и до 16 градусов мороза ожидается в Москве в среду

Облачная погода и до 16 градусов мороза ожидается в Москве в среду

28-02-2018, 07:57
Читать
Облачная погода со снегом и до минус 10 градусов ожидается в Москве в среду

Облачная погода со снегом и до минус 10 градусов ожидается в Москве в среду

21-02-2018, 10:15
Читать
Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе

Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе

22-04-2017, 11:32
Читать
Туманы и дымки ожидаются в Украине

Туманы и дымки ожидаются в Украине

8-09-2016, 09:40
Читать
В Москве ожидается до пяти градусов тепла

В Москве ожидается до пяти градусов тепла

3-02-2016, 05:38
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail