В России начались крупные межведомственные учения по тушению лесных пожаров

В ходе масштабного командно-штабного учения, в которых принимают участие сразу три ведомства — МЧС, Минобороны и Росгвардии — органы управления и авиация готовятся к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и предстоящего пожароопасного периода 2018 года.Представитель МЧСВсего в учениях условно задействованы около 40 самолетов и более 120 вертолётов, в том числе от МЧС России — 19 самолетов и около 55 вертолетов. Все воздушные суда оснащены водосливными устройствами.«В ходе маневров отрабатываются навыки должностных лиц органов управления и сил авиации при организации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информации и проверки готовности органов управления и оперативных групп», — сообщили в МЧС.Во время весеннего паводка авиационная группировка позволяет провести мониторинг и оценить обстановку в зоне паводка.В пятницу глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от подчиненных подготовить авиацию министерства для борьбы с лесными пожарами. В рамках подготовки к пожароопасному периода 2018 года на территории России МЧС совместно с другими министерствами, ведомствами и службами сформировало авиационную группировку, в состав которой вошли более 420 воздушных судов — свыше 170 самолетов и 245 вертолетов...