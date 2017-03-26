Сотни жителей Владивостока присоединились к всемирной акции

Вечером 24 марта к Дому молодёжи съехались велосипедисты на украшенных разноцветными огоньками велосипедах и подошла «пешая» молодёжь. Здесь в 20.30 был назначен старт акции «Час Земли». На акцию собралось более 300 молодых людей и девушек, объединенных идеей бережного отношения к ресурсам планеты.Ровно в 20.30 праздник начался. Со сцены говорили о необходимости бережно относиться к нашей планете, сохранять природу. Заранее в социальных сетях были организованы всевозможные конкурсы. В этот вечер объявили и наградили победителей. Элегантный танец в темноте исполнили участники ансамбля бального танца. Танцоры держали в руках свечи — символ энергии солнца.Велосипедисты ежегодно присоединяются к акции в защиту природы. Во всех российских городах, поддерживающих «Час Земли», в этот день проходит велофлешмоб «Велосветлячки».«Мы считаем эту акцию правильным делом. И велосипед, как экологический вид транспорта, считаем правильным видом транспорта. Поэтому с удовольствием поддерживаем акцию «Час Земли», — рассказал один из участников, Денис. Выстроившись в колонну, велосипедисты отправилась на велопробег по ночному городу.О проходящем мероприятии корреспонденту DEITA.RU рассказал директор Амурского филиала всемирного фонда дикой природы Пётр Осипов: «Старт акции “Час Земли” дал Всемирный Фонд дикой природы, но она уже живёт абсолютно своей жизнью. Всё больше людей начинает задумываться о необходимости сохранить нашу Землю. У Всемирного Фонда природы большое количество сторонников, и это самые разные люди. Очень много появляется молодых людей, которые задумываются о сохранении планеты. Традиционно нас поддерживали люди среднего поколения. Но то, что всё больше идёт поддержка от молодёжи, это прекрасно».Праздник продолжился — большая группа молодых людей организовала танцевальный флешмоб под зажигательную ритмичную музыку, на запястье каждого участника горел световой браслет. Затем молодые люди продолжили танцевать и общаться.Мероприятие имеет цель — привлечение внимания к ответственному отношению к окружающему миру. Акция, прошедшая около Дома молодёжи, организована Российским союзом молодёжи.Ирина Павленко...