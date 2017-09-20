В океане появился гигантский остров из мусора

Далеко не все знают, что в северной части Тихого океана уже сравнительно давно образовалось колоссальное скопление мусора. Специалисты называют его Большим тихоокеанским мусорным пятном, Тихоокеанским мусороворотом, Восточным мусорным континентом и другими «говорящими» именами, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
Пятно в самом деле уже приобретает размеры континента, и ученые бьют тревогу. Исследователи определили, что за последний год мусороворот стал в несколько раз крупнее, и сегодня его площадь в 3 раза превышает территорию Франции! При этом скопление пластиковых бутылок и целлофановых пакетов продолжает расти как на дрожжах.
Появление Большого тихоокеанского мусорного пятна предсказали еще в 1988 году. Американские ученые проследили за течениями Тихого океана и дрейфующим по ним пластиком, определив, что большая часть этих отходов будет скапливаться в итоге в одном месте. Эти прогнозы подтвердились уже через несколько лет, когда на воде было обнаружено с самолета громадное мусорное образование. Журналисты назвали его исключительным примером загрязнения Мирового океана.
Сегодня стало известно, что площадь загрязнения составляет уже свыше 1,6 миллиона километров, а вес отходов превышает 100 миллионов тонн. Пластик не подвержен биоразложению и под воздействием солнца лишь распадается на микроскопические частицы. Многие морские животные употребляют их в пищу, принимая за планктон.
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Как минимум 267 биологических видов страдают от поедания этого мусора. Более того, микроскопический пластик теперь всюду, в том числе и морепродуктах, которыми питается человек. Круг замкнулся – мы травим пластиковыми отходами не только мировой океан, но уже и себя...