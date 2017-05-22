Ученые НАСА обеспокоены поведением самой необычной звезды

Объект KIC 8462852 либо, как его еще называют, звезда Табби, время от времени заставляет ученых задуматься. Космическому объекту свойственно менять интенсивность своего свечения, в этот раз звезда стала на порядок тускнее, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.
16 марта специалисты из НАСА установили, что Табби “побледнела” на 4%. Сам объект располагается в созвездии Лебедя в 1280 световых годах от нас. Примечательно следующее: Табби в два раза больше Солнца, а также горячее на 1000°С.
Ученые стали следить за звездой только несколько лет назад, когда заметили изменение яркости свечения на более чем 22%. В данный момент эксперты пытаются понять, с чем связаны такие перепады.
Одни специалисты считают, что KIC 8462852 имеет особую динамику, другие же отстаивают точку зрения, что около звезды летает множество комет и астероидов, а на орбите Табби есть огромная кольцевая планета.
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Чтобы окончательно разобраться в аномальном поведении космического объекта, необходимо провести исследование. Этим ученые и займутся в ближайшее время...