День метеоролога в Тимирязевской академии

сегодня в 07:00Раз в 3 часа в обсерватории измеряются показания температуры и влажности воздуха, давления, направления и скорости ветра, облачности, дальности видимости, осадков, высоты снега – всего около 40 параметров.Работа не прерывалась ни в революцию, ни в годы Великой Отечественной Войны, ни в 90-е годы, когда была закрыта треть метеостанций страны.Тимирязевская обсерватория работает по единой методике гидрометеослужбы. Как ни странно, за многие годы условия для наблюдений во многом остались прежними: окружающая местность и основные приборы изменились незначительно. Все это делает результаты исследований Метеообсерватории главного аграрного однородными, что крайне важно при получении средних многолетних данных или климатических норм.Что касается текущего месяца, температурный минимум в первой трети весны тимирязевские метеорологи зафиксировали 4 марта 1913 года - -32,4 градуса, а максимум выпал на 25 марта 2014 года – +20,2 градусов.Для аграриев особенно ценен показатель высоты снежного покрова, на 23 марта достигший 40 см. При этом глубина промерзания почвы составила 5 см. При таянии снега большая часть воды уйдет в почву и пополнит запасы влаги, что плодотворно скажется на будущем урожае.До конца месяца ожидается температура с большим суточным ходом: ночью -6…-10, днем 0…+3, временами возможны небольшие осадки. Большая разница в температуре воздуха может стать неблагоприятным фактором для молодых плодовых деревьев.Все эти важнейшие для сельского хозяйства и не только данные были бы недоступны без самоотверженного труда сотрудников метеобсерватории академии.По словам руководителя Татьяны Россинской, в ней не работают случайные люди. Сотрудники в течение многих лет свои знания и время отдают любимому делу. За многие годы работы метеорологи Тимирязевки заработали непререкаемую репутацию среди профессионалов. При анализе погодных явлений многие московские и федеральные СМИ обращаются именно к тимирязевским специалистам.(Источник и фото: пресс-служба университета РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева)...