| | Час Земли: пользователи Сети поделились невероятными снимками погруженных во тьму городов
Социум

Час Земли: пользователи Сети поделились невероятными снимками погруженных во тьму городов

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