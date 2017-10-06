На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов в районе Камянки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
Читайте также: Ситуация в АТО: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ
На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья...