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Под Киевом умер ветеран АТО
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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе
Приморье окажется в зоне применения группировки крылатых ракет
Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном
Глава комитета по делам СНГ встал на защиту Слуцкого
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Власти Москвы подсчитали объем сэкономленной в рамках "Часа Земли" электроэнергии
Infiniti представила обновленные кроссоверы QX60 и QX80
Опубликован ТОП самых "юных" автомобильных марок
Уникальный «МегаМосквич» сделали в Барнауле
"Внедорожный" LADA XRay Cross запечатлели на тестах в Тольятти
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На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Сэр Элтон Джон именинник: сыновья певца с нетерпением ждали мультфильма "Шерлок Гномс"
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Сэр Элтон Джон именинник: сыновья певца с нетерпением ждали мультфильма "Шерлок Гномс"
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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