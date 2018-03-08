РќР°Р·РІР°РЅ РўРћРџ-10 СЂРµРіРёРѕРЅРѕРІ Р Р¤ РїРѕ РїСЂРѕРґР°Р¶Р°Рј РЅРѕРІС‹С… Р°РІС‚Рѕ Р·Р° 2018 РіРѕРґ

РєРѕС‚РѕСЂС‹С… Р°РІС‚РѕРґРёР»РµСЂС‹ РїСЂРѕРґР°Р»Рё Р±РѕР»СЊС€Рµ РІСЃРµРіРѕ РЅРѕРІС‹С… Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№ Р·Р° РїРµСЂРІС‹Рµ РґРІР° РјРµСЃСЏС†Р°
РЅС‹РЅРµС€РЅРµРіРѕ РіРѕРґР°. РџСЂРё СЃРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРё СЂРµР№С‚РёРЅРіР° РЅРµ СѓС‡РёС‚С‹РІР°Р»РёСЃСЊ РњРѕСЃРєРІР° Рё
РЎР°РЅРєС‚-РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРі, РіРґРµ Р°РІС‚РѕР»СЋР±РёС‚РµР»Рё РїСЂРёРѕР±СЂРµР»Рё 28 400 Рё 13 100 Р°РІС‚Рѕ
СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ.
Р’РѕР·РіР»Р°РІРёР»Р° РўРћРџ-10 РљР°Р·Р°РЅСЊ Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ 3 000 РїСЂРѕРґР°РЅРЅС‹Рј СЃ
СЏРЅРІР°СЂСЏ РїРѕ С„РµРІСЂР°Р»СЊ РјР°С€РёРЅР°Рј Р±РµР· РїСЂРѕР±РµРіР°. РќР° РІС‚РѕСЂРѕРј РјРµСЃС‚Рµ СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РёР»СЃСЏ
Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРі, Р¶РёС‚РµР»Рё РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р·Р° РѕС‚С‡С‘С‚РЅС‹Р№ РїРµСЂРёРѕРґ СЃС‚Р°Р»Рё РІР»Р°РґРµР»СЊС†Р°РјРё 2 840
РЅРѕРІС‹С… Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№. Р’ РЎР°РјР°СЂРµ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ РїСЂРѕРґР°С‚СЊ 2 360 Р°РІС‚Рѕ, Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ С‡РµРјСѓ
РіРѕСЂРѕРґ РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РЅР° С‚СЂРµС‚СЊРµР№ РїРѕР·РёС†РёРё СЂРµР№С‚РёРЅРіР°.
Р§РµС‚РІС‘СЂС‚РѕРµ РјРµСЃС‚Рѕ Р·Р°РЅСЏР» РќРёР¶РЅРёР№ РќРѕРІРіРѕСЂРѕРґ СЃ 2 280
РїСЂРѕРґР°Р¶Р°РјРё, Р° РїСЏС‚РѕРµ вЂ“ РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂ СЃ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚РѕРј 2 100 СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°РЅРЅС‹С… РјР°С€РёРЅ. РћС‚РјРµС‚РёРј,
С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ РµРґРёРЅСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РіРѕСЂРѕРґ, РёР· РІРѕС€РµРґС€РёС… РІ СЂРµР№С‚РёРЅРі, СЃ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёРµРј РјРµРЅРµРµ
1 000 000 С‡РµР»РѕРІРµРє.
Р’ В«РґРµСЃСЏС‚РєСѓВ» РіРѕСЂРѕРґРѕРІ-Р»РёРґРµСЂРѕРІ РїРѕ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊРЅС‹Рј РїСЂРѕРґР°Р¶Р°Рј РїРѕРїР°Р»Рё
С‚Р°РєР¶Рµ РЈС„Р° (2 080 РµРґ.), Р§РµР»СЏР±РёРЅСЃРє (1 940 РµРґ.), Р РѕСЃС‚РѕРІ-РЅР°-Р”РѕРЅСѓ (1 920 РµРґ.), РџРµСЂРјСЊ
(1 880 РµРґ.) Рё Р’РѕСЂРѕРЅРµР¶ (1 600 РµРґ.). РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј Р°РЅР°Р»РёС‚РёРєРѕРІ, РІРѕ РІСЃРµС… РіРѕСЂРѕРґР°С… РІ
СЂРµР№С‚РёРЅРіРµ РЅР°Р±Р»СЋРґР°Р»Р°СЃСЊ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅР°СЏ РґРёРЅР°РјРёРєР° РїСЂРѕРґР°Р¶.
РЎР°РјС‹Р№ Р·Р°РјРµС‚РЅС‹Р№ РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ Р±С‹Р» Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°РЅ РІ Р§РµР»СЏР±РёРЅСЃРєРµ (+44%)
Рё Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ (+41%). РћС‚РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіСѓ С‚Р°РєР¶Рµ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ Р·Р°РЅСЏС‚СЊ РїРµСЂРІРѕРµ
РјРµСЃС‚Рѕ РІ Р Р¤ РїРѕ РїСЂРѕРґР°Р¶Р°Рј РїСЂРµРјРёР°Р»СЊРЅС‹С… РјР°С€РёРЅ Р±РµР· СѓС‡С‘С‚Р° СЃС‚РѕР»РёС†С‹ Рё РЎР°РЅРєС‚-РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРіР°.
РЇРЅР° Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІР°
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...