| | Масштабная авария произошла в Эквадоре: много погибших
События

Масштабная авария произошла в Эквадоре: много погибших

Масштабная авария произошла в Эквадоре: много погибших
Авария произошла на участке, который в стране называют "поворотом смерти"

На западе Эквадора, в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Также сообщается о 25 пострадавших в аварии.

Отмечено, что участок дороги, на котором произошло ДТП, носит название "поворот смерти".

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Напомним, ранее подобное ДТП произошло в Египте. В городе Александрия автобус с пассажирами попал аварию: девять человек погибли. Также в результате аварии пострадал 21 человек. Все погибшие и пострадавшие – местные жители. По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой – у автобуса лопнула покрышка...

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