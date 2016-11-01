Масштабная авария произошла в Эквадоре: много погибших

На западе Эквадора, в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Также сообщается о 25 пострадавших в аварии.
Отмечено, что участок дороги, на котором произошло ДТП, носит название "поворот смерти".
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Напомним, ранее подобное ДТП произошло в Египте. В городе Александрия автобус с пассажирами попал аварию: девять человек погибли. Также в результате аварии пострадал 21 человек. Все погибшие и пострадавшие – местные жители. По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой – у автобуса лопнула покрышка...