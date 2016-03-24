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Жители Сербии не поддержали вступление страны в НАТО

Жители Сербии не поддержали вступление страны в НАТО
За вступление высказалось только 10% опрошенных сербов.

Большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО, говорится в докладе Института по делам Европы, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на УНИАН.

Согласно результатам опроса, 84 процента жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10 процентов опрошенных. Респонденты также прокомментировали бомбардировки бывшей Югославии весной 1999 года.

Их можно было избежать, полагают 66 процентов опрошенных. Ответственность за бомбардировки 17 процентов участников опроса возлагают на политику бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

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Как известно, в 1999 году Международный трибунал ООН по бывшей Югославии обвинил Милошевича в военных преступлениях в Хорватии, Косово, а также Боснии и Герцеговине. Процесс по делу бывшего президента Югославии был закрыт после смерти обвиняемого от инфаркта в марте 2006 года...

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