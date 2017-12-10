РџСЏС‚СЊ С‚С‹СЃСЏС‡ С‡РµСЂРµРїРѕРІ С‡РµСЂРЅС‹С… РЅРµРІРѕР»СЊРЅРёС† РЅР°С€Р»Рё СѓС‡РµРЅС‹Рµ РІ РђСЃС‚СЂР°С…Р°РЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё

РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РїРёСЃСЊРјРµРЅРЅС‹Рј РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєР°Рј, РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊ Р•РіРёРїС‚Р° РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°Р» С‚РµРїР»С‹Рµ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏ СЃ С…Р°РЅРѕРј Р—РѕР»РѕС‚РѕР№ РћСЂРґС‹ Рё РїСЂРёСЃС‹Р»Р°Р» РµРјСѓ РёР· РђС„СЂРёРєРё С‡РµСЂРЅС‹С… РЅРµРІРѕР»СЊРЅРёС† РґР»СЏ РіР°СЂРµРјР°, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РёСЃРєСѓСЃРЅС‹С… РїРѕРІР°СЂРёС…, С‚РєР°С‡РёС… Рё РєРѕРІСЂРѕРІС‹С… РјР°СЃС‚РµСЂРёС†.
Р‘Р°Р»Р°Р±Р°РЅРѕРІР° РѕР·РІСѓС‡РёР»Р° СЃС‚Р°С‚РёСЃС‚РёРєСѓ. Р’ РђСЃС‚СЂР°С…Р°РЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РІ РїРѕРіСЂРµР±РµРЅРёСЏС… РЅР°Р№РґРµРЅС‹ РѕРєРѕР»Рѕ 5 С‚С‹СЃСЏС‡ С‡РµСЂРµРїРѕРІ Р°С„СЂРёРєР°РЅСЃРєРёС… РЅРµРІРѕР»СЊРЅРёС† СЃ СЏСЂРєРѕ РІС‹СЂР°Р¶РµРЅРЅС‹Рј РїСЂРѕРіРЅР°С‚РёР·РјРѕРј (РІС‹СЃС‚СѓРїР°СЋС‰РёРјРё РєРѕСЃС‚СЏРјРё С‡РµР»СЋСЃС‚РЅРѕ-РЅРѕСЃРѕРІРѕР№ РіСЂСѓРїРїС‹). РћР±РёР»РёРµ Р°С„СЂРёРєР°РЅРѕРє РІ Р°СЃС‚СЂР°С…Р°РЅСЃРєРѕР№ СЃС‚РµРїРё, РїРѕ РІСЃРµР№ РІРёРґРёРјРѕСЃС‚Рё, РєР°РєРёРј-С‚Рѕ РѕР±СЂР°Р·РѕРј РѕС‚СЂР°Р·РёР»РѕСЃСЊ РЅР° РіРµРЅРµС‚РёРєРµ РєР°Р»РјС‹РєРѕРІ, РµРґРёСЃСЃР°РЅСЃРєРёС… С‚Р°С‚Р°СЂ Рё РґСЂСѓРіРёС… РєРѕС‡РµРІС‹С… РЅР°СЂРѕРґРЅРѕСЃС‚РµР№.
Р›СЋР±РѕРїС‹С‚РЅС‹Рµ Р¶СѓСЂРЅР°Р»РёСЃС‚С‹ Р·Р°РґР°РІР°Р»Рё РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ РѕР± Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЏС… РѕСЃС‚РµРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёС… РѕСЃС‚Р°РЅРєРѕРІ Р»СЋРґРµР№. РњР°СЂРёСЏ Р‘Р°Р»Р°Р±Р°РЅРѕРІР° СѓРґРѕРІР»РµС‚РІРѕСЂРёР»Р° РёРЅС‚РµСЂРµСЃ СЂРµРїРѕСЂС‚РµСЂРѕРІ, СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°РІ Рѕ РґРІСѓС…РјРµС‚СЂРѕРІРѕРј РєСѓР±Р°РЅСЃРєРѕРј Р±РѕРіР°С‚С‹СЂРµ, РЅР°Р№РґРµРЅРѕРј РІ РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂСЃРєРѕРј РєСЂР°Рµ Рё Рѕ РїСЂРѕСЃРІРµСЂР»РµРЅРЅРѕРј С‡РµСЂРµРїРµ Р¶СЂРёС†С‹ вЂ“ РЅРµСѓРґР°С‡РЅРѕР№ РїРѕРїС‹С‚РєРµ С…РёСЂСѓСЂРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ С‚СЂРµРїР°РЅР°С†РёРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ Р±С‹Р» РЅР°Р№РґРµРЅ РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· РїРѕРіСЂРµР±РµРЅРёР№ СЃРєРёС„СЃРєРѕРіРѕ РєСѓСЂРіР°РЅР°.
РЎРµСЂРіРµР№ Р”РµРЅРёСЃРѕРІ
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...