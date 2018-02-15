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Под Киевом умер ветеран АТО
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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе
Экономика
Тихоокеанский лосось и зубастая корюшка вошли в список объектов прибрежного рыболовства
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Киевские Ведомости
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| В США порнозвезда грозиться выложить в Сеть секс-видео с Трампом
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В США порнозвезда грозиться выложить в Сеть секс-видео с Трампом
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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