| | Тихоокеанский лосось и зубастая корюшка вошли в список объектов прибрежного рыболовства
Экономика

Тихоокеанский лосось и зубастая корюшка вошли в список объектов прибрежного рыболовства

Тихоокеанский лосось и зубастая корюшка вошли в список объектов прибрежного рыболовства



сегодня в 08:00
Минсельхоз РФ и Росрыболовство отредактировали документ, разрешающий вылов рыбы Правительство выпустило перечень объектов прибрежного рыболовства, который будет действовать до 1 января 2019 г.
В список, в частности, включены тихоокеанские лососи и азиатская зубастая корюшка, сообщает портал FISHNEWS.
Напомним, что в ноябре прошлого года Правительство РФ выпустило распоряжение, утвердившее новый перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство, и новый перечень объектов промышленного рыболовства.
В список видов ВБР, в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство, не попали, в частности, корюшки и тихоокеанские лососи. Это вызвало вопросы у пользователей водных биоресурсов, в том числе у рыбаков, которые весной добывают корюшку на участках для «прибрежки». Росрыболовство и Минсельхоз подготовили изменения.
(Источник: fishnews.ru)...

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