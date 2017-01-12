МТС будет списывать со всех абонентов по 3 рубля в сутки

Оператор сотовой связи «МТС» решил повысить свои финансовые активы за счет абонентов. Начиная с 4 апреля, каждый клиент оператора будет терять ежесуточно по три рубля, которые уйдут в «копилку» компании. Таким поборам будут подвержены все клиенты, чьи тарифы исключают абонентскую плату.Однако и те абоненты, которые используют другие тарифы, не уйдут от взимания той же ежедневной суммы, если в течение трех месяцев проигнорируют использование платных приложений, подключению к Интернету или других действий, обеспечивающих компании стабильный доход. После того, как платежный баланс будет исчерпан, клиенты будут попросту отключены от услуг, а номер автоматически заблокируется. Запоздалое пополнение счета станет невозможным.Теперь у абонентов «МТС» остается совсем мало возможностей, чтобы предотвратить ежедневное списание. Во-первых, следует совершить какое-либо, пусть даже не очень нужное, платное действие. Во-вторых, подключиться к абонентскому тарифу, предполагающему регулярную оплату. На данное время планы «МТС» еще не получили комментарии юристов. Однако, по мнению экспертов, такие шаги отрицательно скажутся на имидже оператора...