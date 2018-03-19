В Перми начался ямочный ремонт дорог. Как сообщили в администрации города, в связи с открытием асфальтобетонного завода появилась возможность приступить к ремонту литым асфальтом. В первую очередь, эти меры позволят сохранить дороги в межсезонье.Подрядчики уже ремонтируют проезжую часть улиц Леонова, 9 Мая, Стахановской, Карпинского и Свиязева (это все Индустриальный район Перми).В Орджоникидзевском районе восстанавливают дорожное покрытие на участке улицы Первомайская (от Менжинского до Щербакова), кольцевой развязке на улице Набережной, улицах Писарева, Карбышева.Кроме этого, в ближайшее время ямочный ремонт начнут делать на Коммунальном мосту, улицах Луначарского, Клары Цеткин, Гусарова, Запорожской, Ким, Лебедева, Боровая, Окулова и других.Как отметили в администрации Перми, полноценный дорожный ремонт горячим асфальтом начнется, когда установится положительная температура воздуха...