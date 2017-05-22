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Астраханец въехал в несчастливый гараж

Жители Астрахани делятся фото разбитого гаража. На улице его прозвали несчастливым, так как многие автолюбители в него врезаются. Недавно один из жителей Астрахани стал еще одним водителем, которого занесло в «знаменитый» гараж.
Астраханец въехал в несчастливый гараж
Возле гаража проходит крутой поворот, и совершенно нет освещения, поэтому неосведомленным водителям не остается ничего, кроме как затормозить прямиком в гараж.Жители говорят, что последняя авария изрядно повредила сооружение, и в таком состоянии оно стоит уже долгое время.Сам владелец гаража уже привык к подобным случаям и однажды сам чуть не въехал в него...

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