Руководство ТЦ в Кемерове настаивает на поджоге здания

Руководство «Зимней вишни» настаивает, что в здании подожгли поролон, находящийся в яме рядом с детской развлекательной комнатой.По словам сотрудников торгового центра, у них довольно часто возникали конфликты с подростками, которые регулярно заходили в «Зимнюю вишню» чтобы посидеть, используя здание как подъезд. Сейчас руководство центра утверждает, что в здании был совершен поджог. На это указывает место возгорания. По предварительной версии, загорелась яма с поролоном около игрового центра на четвертом этаже, а гореть там было просто нечему.Расследованием данного происшествия займется центральный аппарат СК...