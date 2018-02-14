| | В Архангельской области девушка выпала из окна 7 этажа
События

В Архангельской области девушка выпала из окна 7 этажа

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Архангельской области, девушка выпала из окна 7 этажа. Инцидент зафиксирован в ночь на 25 марта в Северодвинске в доме на улице Трухинова, полиция проводит следственную проверку.
В Архангельской области девушка выпала из окна 7 этажа
По предварительным данным, около двух часов ночи в Северодвинске из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпала 20-летняя местная жительница. На место ЧП в оперативном порядке прибыли городские сотрудники правоохранительных ведомств и бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в медицинское учреждение.Сейчас о состоянии здоровья гражданки ничего неизвестно. Сотрудники МВД провели доследственную проверку и установили, что инцидент имеет характер несчастного случая...

Еще по теме

В Астрахани девушка выпала из окна многоэтажки

В Астрахани девушка выпала из окна многоэтажки

14-02-2018, 01:00
Читать
В Саранске девушка выпала из окна 16 этажа

В Саранске девушка выпала из окна 16 этажа

16-09-2017, 17:13
Читать
В Харькове девушка выпала из окна и разбилась насмерть

В Харькове девушка выпала из окна и разбилась насмерть

29-08-2017, 20:16
Читать
Жительница Саранска выбросилась с окна 7-го этажа после ссоры с матерью

Жительница Саранска выбросилась с окна 7-го этажа после ссоры с матерью

9-10-2016, 19:46
Читать
В Тюмени 23-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа

В Тюмени 23-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа

28-09-2016, 10:12
Читать
В Петербурге 14-летняя школьница выпала из окна 14-го этажа

В Петербурге 14-летняя школьница выпала из окна 14-го этажа

31-03-2016, 17:07
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail