В Архангельской области девушка выпала из окна 7 этажа

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Архангельской области, девушка выпала из окна 7 этажа. Инцидент зафиксирован в ночь на 25 марта в Северодвинске в доме на улице Трухинова, полиция проводит следственную проверку.По предварительным данным, около двух часов ночи в Северодвинске из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпала 20-летняя местная жительница. На место ЧП в оперативном порядке прибыли городские сотрудники правоохранительных ведомств и бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в медицинское учреждение.Сейчас о состоянии здоровья гражданки ничего неизвестно. Сотрудники МВД провели доследственную проверку и установили, что инцидент имеет характер несчастного случая...