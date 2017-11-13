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Гражданин Молдовы задержан за подделку украинских документов

Гражданин Молдовы задержан за подделку украинских документов
КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы задержан в Украине за участие в преступной группировке, занимающейся подделкой украинских паспортов, сообщают украинские СМИ.Как установило следствие, гражданин РМ действовал в связке с пятью другими подозреваемыми, гражданами Украины и России.Организатор группировки имеет двойное гражданство — украинское и российское. Один из участников банды бывший сотрудник миграционной службы Украины.Злоумышленниками был организован механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. В документы вносились ложные сведения об их владельцах для незаконного пересечения украинской границы. Также формировался целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспорта — справки об отсутствиях судимостей, идентификационные коды, свидетельства о браке и другие.Во время обысков в государственных учреждениях миграционной службы и по местам проживания фигурантов дела сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ изъяли 75 штампов и печатей различных госструктур, в том числе украинских посольств в Казахстане и Молдове.Также обнаружено более ста бланков различных учреждений и организаций, журналы регистрации лиц без определенного места жительства, наличные средства — 50 тысяч долларов США, 50 тысяч гривен, 252 тысячи российских рублей и 2130 евро. Кроме того изъято девять единиц оружия без разрешительных документов, более 150 патронов, 500 грамм золотых изделий и вещество, предварительно идентифицированное как каннабис.Группировка действовала в период с мая 2017 года по март 2018 года. Все шестеро участников банды задержаны.Продолжается следствие...

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