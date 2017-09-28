В Воронежской области подросток получил 90% ожогов тела

В Кантемировке Воронежской области подросток получил ожоги 90% тела. Парень хотел сделать селфи возле железной дороги, но стоял очень близко к электропроводке высокого напряжения, и его ударило током.17-летний подросток поздно вечером 24 марта пришел на железнодорожную станцию, чтобы сделать селфи. Поскольку он находился рядом с напряжением, его сильно ударило током, и парень упал на железнодорожные пути.Местные жители вызвали карету скорой помощи, которая увезла пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у подростка 90% ожогов всего тела. Чудом парень остался жив и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.Следственный комитет проводит проверку и вскоре сможет вынести решение по возбуждению дела...