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Власти Подмосковья опровергли превышение норм выброса газа на свалке "Ядрово"

Власти Подмосковья опровергли превышение норм выброса газа на свалке \"Ядрово\"
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты затампонировали очередной очаг выброса свалочного газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Ночью из-за него зафиксировали кратковременное превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду, сообщил в воскресенье заместитель председателя правительства области и спецпредставитель губернатора Александр Чупраков.«Что касается полигона: превышений не было. В жилой зоне: при среднесуточной норме [сероводорода] в 0.008 миллиграмм на метр кубический ночью было зафиксировано кратковременное превышение, в результате выброса газа».«Но, это превышение было кратковременным и при нем только начинает ощущаться запах. Мы оперативно приняли меры по тампонированию разрыва», — передает его слова телеканал «Подмосковье 360».Чупраков отметил, что среднесуточного превышения по сероводороду не было зафиксировано.Проблема и решениеРанее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и провели несколько митингов за его закрытие. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови [детей] не подтвердили эту версию.Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса со свалкой. Так, старая часть (карта) полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13—14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10–15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту карту предстоит полностью рекультивировать и благоустроить. Всероссийское общество охраны окружающей среды намерено объявить конкурс на лучший проект по благоустройству старой части «Ядрово».До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают «Ядрово» реагентом, улавливающим дурно пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены — на резервный день. В Минэкологии ТАСС пояснили, что выбросы с полигонов бытовых отходов происходят преимущественно ночью из-за перепадов дневных и ночных температур, которые приводят к образованию трещин, через которые вырывается газ. К середине дня запах постепенно исчезает.Дополнительно к этому на постоянной основе в Волоколамском районе из-за «Ядрово» заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре города Волоколамска установили экран, на который выводятся данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе. По инициативе Общественной палаты (ОП) Московской области создана единая инициативная группа, в которую вошли гражданские активисты Волоколамского района и представители ОП Подмосковья и Совета по правам человека при губернатора области. Этот шаг позволил обеспечить доступ членов группы на «Ядрово» и дал им возможность контролировать все процессы.Новая часть (карта) «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта карта начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года...

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