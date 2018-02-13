В Воронеже мужчина сдавал квартиру за наркотики

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Воронежу, мужчина сдавал свою квартиру за наркотики. Инцидент зафиксирован в доме на улице Добролюбова, ведется следственная проверка.По предварительно установленным данным, 42-летний гражданин, проживающий в Воронеже в квартире на улице Добролюбова, организовал наркопритон, где группа людей на постоянной основе употребляла наркотические вещества. В качестве платы за аренду он брал дозами запрещенных препаратов.Об инциденте узнали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина во всем сознался полицейским и был отпущен под подпиской о невыезде. Открыто уголовное производство по факту нарушения закона, которое влечет за собой наказание в виде лишения свободы до четырех лет тюрьмы. На данный момент воронежские стражи порядка проводят следственные мероприятия...