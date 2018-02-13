| | В Воронеже мужчина сдавал квартиру за наркотики
События

В Воронеже мужчина сдавал квартиру за наркотики

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Воронежу, мужчина сдавал свою квартиру за наркотики. Инцидент зафиксирован в доме на улице Добролюбова, ведется следственная проверка.
В Воронеже мужчина сдавал квартиру за наркотики
По предварительно установленным данным, 42-летний гражданин, проживающий в Воронеже в квартире на улице Добролюбова, организовал наркопритон, где группа людей на постоянной основе употребляла наркотические вещества. В качестве платы за аренду он брал дозами запрещенных препаратов.Об инциденте узнали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина во всем сознался полицейским и был отпущен под подпиской о невыезде. Открыто уголовное производство по факту нарушения закона, которое влечет за собой наказание в виде лишения свободы до четырех лет тюрьмы. На данный момент воронежские стражи порядка проводят следственные мероприятия...

Еще по теме

В Кемерово пьяный мужчина с газовым баллончиком напал на полицейского

В Кемерово пьяный мужчина с газовым баллончиком напал на полицейского

13-02-2018, 07:31
Читать
В Петербурге мужчина выпал из окна девятого этажа

В Петербурге мужчина выпал из окна девятого этажа

28-01-2018, 19:35
Читать
Житель Майкопа сдавал квартиру со встроенной видеокамерой

Житель Майкопа сдавал квартиру со встроенной видеокамерой

17-12-2017, 18:55
Читать
Житель Иркутска сдавал свою квартиру под наркопритон

Житель Иркутска сдавал свою квартиру под наркопритон

19-03-2017, 18:38
Читать
В Воронеже мужчина зарегистрировал в своей квартире 38 иностранцев

В Воронеже мужчина зарегистрировал в своей квартире 38 иностранцев

27-12-2016, 16:36
Читать
В Оренбурге у БОМЖа обнаружили при обыске синтетические наркотики

В Оренбурге у БОМЖа обнаружили при обыске синтетические наркотики

4-12-2016, 11:33
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail