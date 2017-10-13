Женщина и 4-летний ребенок пострадали в ДТП в Алматы

ДТП произошло по улице Малая Райымбека, не доезжая Калкамана. Со слов очевидцев, Mitsubishi Galant двигается по Райымбека в западном направлении, затем водитель поворачивает на улицу Малая Райымбека. В это время по Малой Райымбека двигается Kia Cerato в западном направлении. Водитель Mitsubishi Galant не пропускает Kia и происходит столкновение. От удара две машины развернуло.Пострадали два человека из Kia Cerato — девушка и 4-летний ребенок. Их госпитализировали с различными травмами в больницу...