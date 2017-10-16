Предстоящей ночью Украина продвинется на час вперед

В ночь с субботы на воскресенье нужно выставить время на часах на час вперед, сообщает пресс-служба Кабмина. Украина переходит на летнее время.Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад...