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Предстоящей ночью Украина продвинется на час вперед

В ночь с субботы на воскресенье нужно выставить время на часах на час вперед, сообщает пресс-служба Кабмина. Украина переходит на летнее время.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад...

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