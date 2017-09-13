Через 60 лет из-за глобального потепления исчезнет кофе

сегодня в 14:00Ученые предсказывают постепенный закат кофейной эры, связанный с изменениями климата. Неутешительные прогнозы делают в австралийском Институте климата: к 2050 году площади кофейных полей сократятся вдвое, а еще через 30 лет исчезнут полностью. Кофейные деревья растут на высоте от полутора до двух тысяч метров над уровнем моря, при определенной температуре (15-25 °С) и влажности. Глобальное потепление смещает благоприятные условия для произрастания кофе все выше в горы, а вредители и грибки начинают бурно развиваться, уничтожая плантации. Так, 2012-2013 годах фермеры Центральной Америки потеряли половину урожая, Гватемалы — 85 %. Суммарный ущерб для экономики региона составил около полмиллиарда долларов. Негативное влияние на плантации оказывают также эрозия почвы, оползни и снижение уровня грунтовых вод. Все это создает условия для полного исчезновения кофе в обозримом будущем.В докладе The Climate Institute подчеркивается, что постепенное вымирание кофейных деревьев наносит серьезный ущерб сельхозпроизводителям по всему миру, лишая миллионов долларов. Особенно болезненно ударит кризис по мелким фермерам, зачастую не имеющим другого источника дохода. Именно они являются основными производителями кофейных зерен. Если апокалиптические прогнозы ученых сбудутся, то 20-25 млн человек в Бразилии, Колумбии, Индонезии, Вьетнаме, Эфиопии, Никарагуа, Гватемале и десятков других стран могут остаться без средств к существованию. Бюджеты некоторых бедных африканских стран очень сильно зависят от экспорта этого продукта.Кофейные зерна являются так называемым commodities — основным биржевым товаром. На практике тотальное вымирание кофейных плантаций будет означать, что уже к 2050 году бодрящий напиток либо станет непомерно дорогим, либо сильно потеряет в качестве.Ученые советуют фермерам уже сегодня задуматься об изменениях климата: искать места в высокогорье для разведения новых плантаций. В свою очередь всем странам мира, если они не хотят лишиться доступного и качественного кофе, придется прилагать усилия для борьбы с глобальным потеплением. (Источник: lenta.ru)...