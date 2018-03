Р¤РѕС‚РѕРіСЂР°С„РёРё РїРµСЂРІС‹С… РіР°СЃС‚СЂРѕР»РµР№ The Beatles РїСЂРѕРґР°Р»Рё Р·Р° 357 С‚С‹СЃСЏС‡ РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ

В Великобритании провели аукцион, где самым важным лотом оказались редкие фотографии культовой группы The Beatles. Известно, что ранее снимки видела избранная публика и близкое окружение музыкантов.Мероприятие проходило в доме Omega Auctions. Теперь 400 негативов и 350 редких фото The Beatles проданы за 357 тыс. долларов. На снимках можно узреть первые гастроли по США в лице ливерпульской четверки. Первые концерты The Beatles дали в 1964 году.Фотографировал великих музыкантов 18-летний Майк Митчелл, который также только начинал свою творческую карьеру. «Я очень хотел создать как можно более уникальные фотографии», - рассказал о событии того времени Митчелл.На фотографиях запечатлены кадры, когда группа находилась на вокзале Union Station, что расположен в Вашингтоне. К тому же на снимках можно увидеть выступление на крытой арене, встречу на пресс-конференции и концерт в общественном центре.На аукционе также продали мерседес, который купил Джордж Харрис в 1984 году. Машину удалось продать за 43 тыс. фунтов стерлингов, хотя покупал музыкант авто за 85 тыс. фунтов.