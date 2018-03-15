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Политика

Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов
Высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.

Первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала упреки о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет.

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов, – отметила она.

И добавила, что Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.

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"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов – и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите этого? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", – отметила Геращенко...

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