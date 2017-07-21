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Политика

Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу, - Time

Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу, - Time
Президент России не готов идти на уступки по крымскому вопросу.

Журнал Time утверждает, что в свой новый президентский срок, Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

"Источники в МИД России сообщили, что Путин готов сделать Восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово", - рассказали журналу источники в Кремле.

В то же время, как заверяют люди из ближнего круга Путина, он не готов идти на уступки по крымскому вопросу. Тем более, что высокий результат на выборах в Крыму, говорит о поддержке Путина, и его курса, местным населением.
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Напомним, что американский журнал Time поместил на обложку апрельского выпуска президента России Владимира Путина с короной на голове. Заголовок на обложке гласит - "Восхождение царя"...

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