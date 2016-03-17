| | Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко
Политика

Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко

Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко
Глава государства уверен, что такие результаты работы СБУ стали возможны в результате системных изменений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на УП.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что более важным является "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

Читайте также: Кличко задумался об участии в выборах президента Украины

"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" – государственный переворот в Украине в интересах России", – подчеркнул Порошенко...

Еще по теме

Порошенко заявил, что разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в историю

Порошенко заявил, что разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в историю

Сегодня, 14:44
Читать
Президент Украины: дела Савченко и Саакашвили достойны учебников для спецсл ...

Президент Украины: дела Савченко и Саакашвили достойны учебников для спецсл ...

Сегодня, 12:46
Читать
Порошенко заявил, что

Порошенко заявил, что "разоблачение" Саакашвили и Савченко войдут в истор ...

Сегодня, 03:19
Читать
Порошенко выразил благодарность СБУ за

Порошенко выразил благодарность СБУ за "разоблачение вражеского гнезда"

Вчера, 20:30
Читать
Петр Порошенко передал президенту Европарламента санкционный «список Савчен ...

Петр Порошенко передал президенту Европарламента санкционный «список Савчен ...

17-03-2016, 15:16
Читать
Виталий Кличко: Советниками Порошенко-президента могут стать Саакашвили и Б ...

Виталий Кличко: Советниками Порошенко-президента могут стать Саакашвили и Б ...

26-05-2014, 10:40
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail