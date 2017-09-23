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Социум

Под Новгородом мужчина устроил стрельбу по силовикам - Русская планета

Мужчина ранил сотрудника полиции в одном из сел Новгородской области и заперся с охотничьим ружьем, затем открыл огонь по бойцам Росгвардии. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель СУСК РФ по региону. «По информации наших сотрудников, в данный момент СОБР использует шумовые гранаты. Он (подозреваемый — ред.) пока не сдается и в ответ открыл стрельбу», - рассказала она. По данным следствия, мужчина вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, которые окружили дом. Затем он ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу...

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