Под Новгородом мужчина устроил стрельбу по силовикам - Русская планета

Мужчина ранил сотрудника полиции в одном из сел Новгородской области и заперся с охотничьим ружьем, затем открыл огонь по бойцам Росгвардии. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель СУСК РФ по региону. «По информации наших сотрудников, в данный момент СОБР использует шумовые гранаты. Он (подозреваемый — ред.) пока не сдается и в ответ открыл стрельбу», - рассказала она. По данным следствия, мужчина вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, которые окружили дом. Затем он ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу...