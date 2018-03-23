| | Дмитрий Песков рассказал о приоритетных направлениях работы президента - Русская планета
Социум

Дмитрий Песков рассказал о приоритетных направлениях работы президента - Русская планета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления работы Владимира Путина на четвертом сроке. «Это симбиоз — Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя», - отметил Песков. Он сказал, что на новом президентском сроке «во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания». Затем президент сформирует новую команду: кабинет министров и администрацию. Песков подчеркнул, что приоритетом останутся внутренние дела, «проблемы, которые у нас есть», передает «РИА Новости». Ранее на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,69% голосов...

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