25 марта - День основания Венеции: интересные факты об итальянском городе на воде

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В Уэльсе проживает одна из страшнейших собак в мире
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Киевские Ведомости
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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