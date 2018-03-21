Турция провела испытания нового мощного оружия

воскресенье, 25 марта 2018, 20:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Турции состоялись успешные испытания ракеты малого и среднего радиуса действия GOKDOGAN и баллистической ракеты BOZDOGAN.Об этом сообщает изданиеДанные ракеты являются первыми подобного класса, которые были разработаны и произведены в Турции.Баллистические ракеты были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.Испытания были проведены на военном полигоне в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.Программа разработки ракет предполагает, что они могут поступить на вооружение турецкой армии уже в 2020 году.Как сообщал "Апостроф", глава Стратегического командования ВВС США генерал Джон Хайтен заявил, что на данный момент у американских вооруженных сил нет средств для защиты от гиперзвукового оружия, разрабатываемого в России и Китае...