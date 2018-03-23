Будут даже "присяжные": главари ДНР готовят в Донецке цирк с судом над Порошенко и Турчиновым

воскресенье, 25 марта 2018, 18:22Поделитьсяпереглянути новину українськоюБоевики ДНР заявили о создании "народного трибунала", который по их планам должен "осудить" нынешнее руководство Украины за "преступления на Донбассе".Об этом говорится в материале "Апострофа".Представители террористической организации заявили, что собирали материалы о "преступлениях карателей" на Донбассе с осени 2015 года. Для суда над "преступниками" создали даже организацию "Справедливая защита", после чего началась активная работа над созданием суда присяжных для фейкового трибунала. Стоит отметить, что "присяжным" мог стать любой желающий.Первое заседание "народного трибунала" запланировано на начало следующей недели. Причастные к бутафорскому суду заявили, что собираются вызывать на допросы президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, главу МВД Арсена Авакова и других высокопоставленных чиновников Украины. При этом рассылать приглашения будут с помощью электронной почты.Также представители террористической организации пообещали предоставить "подсудимым" адвоката – юриста из Донецка Елену Гридину.Сторону обвинения представит бывший следователь СБУ Сергей Кожемякин. При этом он уже спел заявить что "Порошенко, Турчинову, Парубию, Гройсману, Полтораку, Муженко, Авакову и Яценюку не удастся уйти от ответственности".Детальнее читайте в материале "Апострофа" - Главари ДНР признали Донбасс Украиной: что задумали в Кремле...