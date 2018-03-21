Стало известно, как украинцы будут отдыхать на майские праздники

воскресенье, 25 марта 2018, 17:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ мае у украинцев будет на 3 входных дня больше, чем обычно. Всего в этом месяце будет 11 выходных.Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.Государственные выходные в этом году будут припадать на 1, 9 и 28 мая.Стоит отметить, что День международной солидарности трудящихся – 1 мая приходится на будний день, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельника (30 апреля) на субботу (5 мая). Из-за этого украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. В отличии от предыдущего года, 2 мая не будет выходным днем.9 мая, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, припадает на среду и будет выходным днем.День Святой Троицы припадает на воскресение 27 мая, потому выходной переносится на понедельник – 28 мая.5 и 8 мая рабочие дни будут сокращены на один час.Как сообщал "Апостроф", в 2018 году на празднование Пасхи украинцы получат дополнительный выходной...