Троянские кони: Украину предупредили об опасной задумке Кремля по поводу ДНР-ЛНР

воскресенье, 25 марта 2018, 16:41Поделитьсяпереглянути новину українськоюКремль воплощает в жизнь тактику по созданию образа украинцев, которые не считают Россию врагом. Об этом свидетельствует создание так называемыми ДНР и ЛНР "украинского народного трибунала" (его цель обозначена боевиками как привлечение к ответственности украинского руководства "за военные преступления перед народом"), члены которого говорят о воссоединении Украины и о своем украинском гражданстве.Такое мнение "Апострофу" выразил донецкий политолог Станислав Федорчук."На оккупированных территориях есть полностью пророссийские товарищи, которые за царя-батюшку, все российское, и с ними все понятно. Но есть определенная фракция людей, которые назначены быть "троянскими конями", - говорит политолог.По его словам, такая категория людей обычно говорит, что они не поддерживают Россию, просто хотят жить в Украине, которая бы жила дружно с РФ."Они просто изображают из себя украинцев с "иной" точкой зрения. Это часть игры, не более. Но это самая опасная часть игры", - поясняет Федорчук.Детальнее читайте в материале "Апострофа" - Главари ДНР признали Донбасс Украиной: что задумали в Кремле...