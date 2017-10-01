| | Троянские кони: Украину предупредили об опасной задумке Кремля по поводу ДНР-ЛНР
Политика

Троянские кони: Украину предупредили об опасной задумке Кремля по поводу ДНР-ЛНР

воскресенье, 25 марта 2018, 16:41
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Кремль воплощает в жизнь тактику по созданию образа украинцев, которые не считают Россию врагом. Об этом свидетельствует создание так называемыми ДНР и ЛНР "украинского народного трибунала" (его цель обозначена боевиками как привлечение к ответственности украинского руководства "за военные преступления перед народом"), члены которого говорят о воссоединении Украины и о своем украинском гражданстве.
Такое мнение "Апострофу" выразил донецкий политолог Станислав Федорчук.
"На оккупированных территориях есть полностью пророссийские товарищи, которые за царя-батюшку, все российское, и с ними все понятно. Но есть определенная фракция людей, которые назначены быть "троянскими конями", - говорит политолог.
По его словам, такая категория людей обычно говорит, что они не поддерживают Россию, просто хотят жить в Украине, которая бы жила дружно с РФ.
"Они просто изображают из себя украинцев с "иной" точкой зрения. Это часть игры, не более. Но это самая опасная часть игры", - поясняет Федорчук.
Детальнее читайте в материале "Апострофа" - Главари ДНР признали Донбасс Украиной: что задумали в Кремле...

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