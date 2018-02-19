Сторонник плоской Земли построил в гараже ракету и улетел. Видео

Американец из штата Калифорния попытался достичь космоса на самодельной ракете с целью доказать теорию плоской Земли.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на sobkor.net.
61-летний Майк Хьюз собрал в своем гараже "ракету на паровой тяге". Для испытания самодельного аппарата мужчина отправился в южную часть штата.
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Около населенного пункта Эмбой энтузиаст запустил ракету. Ему удалось подняться на высоту 570 метров, после чего испытатель открыл парашют и спустился в пустыню Мохаве.
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