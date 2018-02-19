| | Сторонник плоской Земли построил в гараже ракету и улетел. Видео
Наука

Сторонник плоской Земли построил в гараже ракету и улетел. Видео

Сторонник плоской Земли построил в гараже ракету и улетел. Видео
Изобретатель утверждает, что чувствует себя хорошо, за исключением болей в спине.

Американец из штата Калифорния попытался достичь космоса на самодельной ракете с целью доказать теорию плоской Земли.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на sobkor.net.

61-летний Майк Хьюз собрал в своем гараже "ракету на паровой тяге". Для испытания самодельного аппарата мужчина отправился в южную часть штата.
Читайте также: Мировой заговор: ученые считают, что Земля может оказаться плоской


Около населенного пункта Эмбой энтузиаст запустил ракету. Ему удалось подняться на высоту 570 метров, после чего испытатель открыл парашют и спустился в пустыню Мохаве.
...

Еще по теме

Сторонник теории плоской Земли смог взлететь на самодельной ракете

Сторонник теории плоской Земли смог взлететь на самодельной ракете

Сегодня, 09:30
Читать
Мировой заговор: ученые считают, что Земля может оказаться плоской

Мировой заговор: ученые считают, что Земля может оказаться плоской

19-02-2018, 22:40
Читать
Американец строит ракету, чтобы доказать, что Земля плоская

Американец строит ракету, чтобы доказать, что Земля плоская

27-01-2018, 19:35
Читать
«Тень от черепахи»: ученый поглумился над поклонниками теории плоской Земли

«Тень от черепахи»: ученый поглумился над поклонниками теории плоской Земли

29-11-2017, 20:32
Читать
Житель США собрал ракету у себя в гараже - Русская планета

Житель США собрал ракету у себя в гараже - Русская планета

28-11-2017, 00:35
Читать
Американец полетит в космос, чтобы доказать плоскость Земли

Американец полетит в космос, чтобы доказать плоскость Земли

23-11-2017, 01:52
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail