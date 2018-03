Xiaomi РїРѕРґР°СЂРёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЏРј Redmi 5 Plus

Находящиеся в России торговые точки Xiaomi бесплатно отдадут клиентам смартфон Redmi 5 Plus. Принять участие в акции могут все желающие.Китайская компания запускает в РФ акцию, в результате которой предоставит потребителям в подарок гаджет Redmi 5 Plus. Аппарат обладает 3 Гб «оперативки» и 32 Гб внедренной. По условиям соглашения, смартфон могут получить все, но в конечном счете продукт достанется только одному. Корпус Redmi 5 Plus создан из металла, в фирменных торговых точках телефон стоит почт 15 000 рублей.Дабы поучаствовать в акции, каждый желающий обзавестись моделью обязуется подписаться на паблик Xiaomi в «ВКонтакте» и репостнуть акционную запись. Кроме этого, необходимо написать креативную запись, отчего человек хочет обладать именно этим смартфоном.