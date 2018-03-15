Xiaomi РїРѕРґР°СЂРёС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЏРј Redmi 5 Plus

РљРёС‚Р°Р№СЃРєР°СЏ РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ Р·Р°РїСѓСЃРєР°РµС‚ РІ Р Р¤ Р°РєС†РёСЋ, РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІРёС‚ РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏРј РІ РїРѕРґР°СЂРѕРє РіР°РґР¶РµС‚ Redmi 5 Plus. РђРїРїР°СЂР°С‚ РѕР±Р»Р°РґР°РµС‚ 3 Р“Р± В«РѕРїРµСЂР°С‚РёРІРєРёВ» Рё 32 Р“Р± РІРЅРµРґСЂРµРЅРЅРѕР№. РџРѕ СѓСЃР»РѕРІРёСЏРј СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёСЏ, СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ РјРѕРіСѓС‚ РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ РІСЃРµ, РЅРѕ РІ РєРѕРЅРµС‡РЅРѕРј СЃС‡РµС‚Рµ РїСЂРѕРґСѓРєС‚ РґРѕСЃС‚Р°РЅРµС‚СЃСЏ С‚РѕР»СЊРєРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ. РљРѕСЂРїСѓСЃ Redmi 5 Plus СЃРѕР·РґР°РЅ РёР· РјРµС‚Р°Р»Р»Р°, РІ С„РёСЂРјРµРЅРЅС‹С… С‚РѕСЂРіРѕРІС‹С… С‚РѕС‡РєР°С… С‚РµР»РµС„РѕРЅ СЃС‚РѕРёС‚ РїРѕС‡С‚ 15 000 СЂСѓР±Р»РµР№.
Р”Р°Р±С‹ РїРѕСѓС‡Р°СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РІ Р°РєС†РёРё, РєР°Р¶РґС‹Р№ Р¶РµР»Р°СЋС‰РёР№ РѕР±Р·Р°РІРµСЃС‚РёСЃСЊ РјРѕРґРµР»СЊСЋ РѕР±СЏР·СѓРµС‚СЃСЏ РїРѕРґРїРёСЃР°С‚СЊСЃСЏ РЅР° РїР°Р±Р»РёРє Xiaomi РІ В«Р’РљРѕРЅС‚Р°РєС‚РµВ» Рё СЂРµРїРѕСЃС‚РЅСѓС‚СЊ Р°РєС†РёРѕРЅРЅСѓСЋ Р·Р°РїРёСЃСЊ. РљСЂРѕРјРµ СЌС‚РѕРіРѕ, РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ РЅР°РїРёСЃР°С‚СЊ РєСЂРµР°С‚РёРІРЅСѓСЋ Р·Р°РїРёСЃСЊ, РѕС‚С‡РµРіРѕ С‡РµР»РѕРІРµРє С…РѕС‡РµС‚ РѕР±Р»Р°РґР°С‚СЊ РёРјРµРЅРЅРѕ СЌС‚РёРј СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅРѕРј.
РќРёРєРёС‚Р° Р“РѕС‚СЃРєРёР№
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...