27 РјР°СЂС‚Р° СЃРѕСЃС‚РѕРёС‚СЃСЏ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹Р№ РїРѕРєР°Р· Р±СЂР°СЃР»РµС‚Р° Xiaoma Mi Band 3

Р’ РЁР°РЅС…Р°Рµ РІРѕ РІС‚РѕСЂРЅРёРє РєРѕРїР°РЅРёСЏ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚ РіР°РґР¶РµС‚ СЃ 0,96-РґСЋР№РјРѕРІС‹Рј РґРёСЃРїР»РµРµРј AMOLED, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РЅР° РґР°РЅРЅРѕР№ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєРµ Р±СѓРґРµС‚ РЅРµРјРЅРѕРіРѕ РёР·РѕРіРЅСѓС‚. Р’РЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё РґРµРІР°Р№СЃР° Р·Р°С‰РёС‚РёС‚ РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёР№ РєРѕСЂРїСѓСЃ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РїРѕР·РІРѕР»РёС‚ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЋ РїР»Р°РІР°С‚СЊ РІРјРµСЃС‚Рµ СЃ Р±СЂР°СЃР»РµС‚РѕРј, Р° С‚Р°РєР¶Рµ Р·Р°С‰РёС‚РёС‚ СЃР°РјРѕ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ РѕС‚ РїРѕРїР°РґР°РЅРёСЏ РІ РЅРµРіРѕ РіСЂСЏР·Рё. РџРѕРјРёРјРѕ СЌС‚РѕРіРѕ, СЌРєСЂР°РЅ Р±СѓРґРµС‚ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅ СЃРµРЅСЃРѕСЂРЅС‹Р№, С‡С‚Рѕ РїСЂРёСЏС‚РЅРѕ СѓРґРёРІРёС‚ РїРѕРєСѓРїР°С‚РµР»РµР№. РўР°РєР¶Рµ РіР°РґР¶РµС‚ РѕСЃРЅР°СЃС‚СЏС‚ Р±РµСЃРїСЂРѕРІРѕРґРЅС‹РјРё РјРѕРґСѓР»СЏРјРё GPS Рё NFC. Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РІСЃС‚СЂРѕРµРЅРЅРѕРјСѓ Bluetooth 4.2 LE СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ РјРѕР¶РЅРѕ РїРѕРґРєР»СЋС‡РёС‚СЊ Рє СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅСѓ.
РўР°РєР¶Рµ СЃС‚РѕРёС‚ РѕС‚РјРµС‚РёС‚СЊ, С‡С‚Рѕ СЂРµРјРµС€РѕРє Р±СЂР°СЃР»РµС‚Р° Xiaoma Mi Band 3 РёР·РіРѕС‚РѕРІР»РµРЅ РёР· СЃРёР»РёРєРѕРЅР°, С‡С‚Рѕ РѕС‡РµРЅСЊ СѓРґРѕР±РЅРѕ РґР»СЏ РЅРѕС€РµРЅРёСЏ. РљРѕРіРґР° РіР°РґР¶РµС‚ РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ РЅР° РїРѕР»РєР°С… РјР°РіР°Р·РёРЅРЅРѕР№, С‚Рѕ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ Р±СѓРґРµС‚ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРѕ РІ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРёС… С†РІРµС‚РѕРІС‹С… РІР°СЂРёР°РЅС‚Р°С…. РџРѕРєР° РЅРµС‚ РЅРёРєР°РєРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рѕ С‚РѕРј, РєР°РєРёРµ С†РµРЅС‹ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚ РЅР° РґР°РЅРЅСѓСЋ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєСѓ.
РђРЅРЅР° РљРѕС‚РѕРІР°
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...