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Total Meltdown - РїРµСЂРµРЅРµСЃРµРЅРЅС‹Р№ РЅР° PS С…РёС‚ Duke Nukem 3D. РћРЅР° РёРјРµРµС‚ РѕС‚Р»РёС‡РёСЏ РѕС‚ РѕСЂРёРіРёРЅР°Р»Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРёРјРё СѓСЂРѕРІРЅСЏРјРё, Р° РѕСЂРёРіРёРЅР°Р»СЊРЅС‹Рµ Р»РѕРєР°С†РёРё РІС‹С€Р»Рё РѕР±СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅРЅС‹РјРё РІ РЅРѕРІРёРЅРєРµ, РЅРѕ РїРѕС‚РµСЂСЏР»Рё СЂСЏРґ РіСЂР°С„РёС‡РµСЃРєРёС… РјРѕРјРµРЅС‚РѕРІ, РІРїСЂРѕС‡РµРј, СЃС‚Р°РІ Р±РѕР»РµРµ СЂР°СЃС€РёСЂРµРЅРЅС‹РјРё. РўР°РєР¶Рµ РґРѕСЃС‚СѓРїРЅС‹ РІ РјРѕРґРµСЂРЅРёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕР№ РІРµСЂСЃРёРё РЅРѕРІС‹Рµ СЃРѕРїРµСЂРЅРёРєРё Рё РіР»Р°РІР°СЂРё. РџРѕСЂР°РґСѓСЋС‚ РіРµР№РјРµСЂРѕРІ Рё РЅРѕРІС‹Рµ РјСѓР·С‹РєР°Р»СЊРЅС‹Рµ РєРѕРјРїРѕР·РёС†РёРё РІ Duke Nukem.
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