Amazon РЅР°СЃС‚СЂРѕРёР» СЃРІРѕРёС… РїРѕС‡С‚РѕРІС‹С… РґСЂРѕРЅРѕРІ РЅР° СЂР°СЃРїРѕР·РЅР°РІР°РЅРёРµ РіРѕР»РѕСЃРѕРІ Рё Р¶РµСЃС‚РѕРІ

РџРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРѕРІ, РёРЅРЅРѕРІР°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ С„СѓРЅРєС†РёСЏ РѕР±Р»РµРіС‡РёС‚ РґСЂРѕРЅР°Рј РїСЂРѕС†РµСЃСЃ В«РѕР±С‰РµРЅРёСЏВ» СЃ РєР»РёРµРЅС‚Р°РјРё, РїРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ С‚РµРїРµСЂСЊ РѕРЅРё РЅР°С‡РЅСѓС‚ РІС‹РїРѕР»РЅСЏС‚СЊ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ, РѕРїРёСЂР°СЏСЃСЊ РЅР° СЂРµР°РєС†РёСЋ РєР»РёРµРЅС‚РѕРІ. Р’ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ Р·Р°РїРёСЃР°РЅРЅС‹РјРё РІ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјСѓ РёРЅСЃС‚СЂСѓРєС†РёСЏРјРё, Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРё РІРѕСЃРїСЂРёРЅРёРјР°СЋС‚ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ РїР°Р»РµС†, РїРѕРґРЅСЏС‚С‹Р№ РІРІРµСЂС…, РєР°Рє Р·РЅР°Рє РѕРґРѕР±СЂРµРЅРёСЏ, С‚РѕРіРґР° РєР°Рє СЂР°Р·РјР°С…РёРІР°РЅРёРµ СЂСѓРєР°РјРё СЂР°СЃС†РµРЅРёРІР°РµС‚СЃСЏ РєР°Рє СЃРёРіРЅР°Р» СѓРіСЂРѕР·С‹. РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, Р»РµС‚Р°СЋС‰РёРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ СЂР°СЃРїРѕР·РЅР°РІР°С‚СЊ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РґСЂСѓРіРёРµ Р¶РµСЃС‚С‹ Рё РІ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РѕС‚ РёС… С‚СЂР°РєС‚РѕРІРєРё РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ СЂРµС€РµРЅРёСЏ Рѕ РґРѕСЃС‚Р°РІРєРµ С‚РѕРІР°СЂР° Р»РёР±Рѕ РѕС‚РїСЂР°РІРєРµ РµРіРѕ РѕР±СЂР°С‚РЅРѕ РЅР° СЃРєР»Р°Рґ.
Amazon СЃРѕР·РґР°Р»Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РјРѕРіСѓС‚ СЂР°Р·РіРѕРЅСЏС‚СЊСЃСЏ РґРѕ 80 РєРёР»РѕРјРµС‚СЂРѕРІ РІ С‡Р°СЃ, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РЅР°Р±РёСЂР°С‚СЊ РІС‹СЃРѕС‚Сѓ, РЅРµ РїСЂРµРІС‹С€Р°СЋС‰СѓСЋ 120 РјРµС‚СЂРѕРІ.
РџРѕР№РґР° РђРЅРЅР°
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...