В Турции появился \"мусорный\" оркестр

Вот так самозабвенно и виртуозно играют турецкие мусорщики на мусорных баках и других приспособлениях. Этот самобытный концерт проходит в одном из районов Анкары, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Главное.
Йильмаз Эти, руководитель оркестра Tin Band: «Мы играем на придуманных нами инструментах. Барабанные палочки сделали из черенков для мётел. Наши ударные инструменты — это контейнеры для мусора разных размеров. Сначала мы репетировали и слушали, какие получаются звуки».
В создании инструментов мужчины проявили настоящую изобретательность.
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Йильмаз Эти, руководитель оркестра Tin Band: «Например, мы взяли металлические перила и сварили их. Этот инструмент издаёт звук колокола. А вот тот контейнер — позади меня — тоже хорошо звучит».
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