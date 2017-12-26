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Социум

В Турции появился "мусорный" оркестр

В Турции появился \"мусорный\" оркестр
Оркестр турецких мусорщиков играет на мусорных бачках

Вот так самозабвенно и виртуозно играют турецкие мусорщики на мусорных баках и других приспособлениях. Этот самобытный концерт проходит в одном из районов Анкары, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Главное.

Йильмаз Эти, руководитель оркестра Tin Band: «Мы играем на придуманных нами инструментах. Барабанные палочки сделали из черенков для мётел. Наши ударные инструменты — это контейнеры для мусора разных размеров. Сначала мы репетировали и слушали, какие получаются звуки».

В создании инструментов мужчины проявили настоящую изобретательность.

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Йильмаз Эти, руководитель оркестра Tin Band: «Например, мы взяли металлические перила и сварили их. Этот инструмент издаёт звук колокола. А вот тот контейнер — позади меня — тоже хорошо звучит».

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