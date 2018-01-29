| | В Китае ребенку удалили третью ногу, которая ему не принадлежала
События

В Китае ребенку удалили третью ногу, которая ему не принадлежала

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