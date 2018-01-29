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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Результаты выборов в Переяславском районе
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"Ад и смерть": реальные подробности и последствия пожара в Кемерово
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
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Экономика
В Минсельхозе заявили, что урожай зерна составит не менее 100 млн тонн
Uber продает часть бизнеса конкуренту из Азии
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Киевские Ведомости
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События
В Китае ребенку удалили третью ногу, которая ему не принадлежала
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