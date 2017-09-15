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Политика

Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике

Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Две подлодки ВМС США Hartford и Connecticut и одна британская субмарина Trenchant участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта.Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, с 20 по 22 марта Ту-142 Северного флота ВМФ РФ отработали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника у границ РФ и попутно провели доразведку учений НАТО.Все субмарины североатлантического альянсы были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места базирования.Подлодки НАТО отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования...

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