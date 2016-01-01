\"Ад и смерть\": реальные подробности и последствия пожара в Кемерово

25 марта надолго в памяти жителей Кемерово останется черным днем, как тот дым, который клубами все вылетал и вылетал из-под крыши торгового центра. И сама "Зимняя вишня" теперь станет синонимом страшной трагедии, о которой не забыть - как ни старайся: 40 человек погибших жуткой мучительной смертью - от огня, от удушья, около от 30 до 60 - пропавших без вести.И детские голоса на видеозаписи оттуда, из горящего здания: "Передайте маме, что я ее любила!". Ребят привезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр, чтобы отпраздновать начало школьных каникул.Первые сообщения из центра Кемерово, где находится ТЦ "Зимняя вишня"- излюбленное место отдыха местных жителей - не вызывали особой тревоги: задымление, спасатели уже выехали. Но уже через час, к 5 часам вечера, плотным удушающим дымом заволокло всю центральную часть города: он проникал повсюду, клубился над домами. Уже было понятно, что это - мощный пожар.От торгового центра и обратно сновали реанимобили и обычные кареты скорой помощи. Вблизи группками стояли люди, явно одетые не по погоде, кому-то уже принесли одеяла, чтобы немного согреться.Как говорят, в здании не сработала ни пожарная сигнализация, ни системы пожаротушения. Люди выбирались из горящего здания практически на ощупь - из-за дыма ничего не было видно. Кто-то, желая спастись, выпрыгнул из окна. По словам очевидцев - таких оказалось несколько человек.В первые часы трагедии официальные источники сообщали лишь о четверых погибших - трех детях и одной женщине. Число пострадавших - 26 человек. Но по тому, как разгоралось пламя, было понятно, что этим число жертв не ограничится.В толпе, окружившей горящее здание, уже пошел шепот: сгорели полсотни человек, власти опять скрывают.Полиция оцепила здание "Зимней вишни", спасатели растаскивали автомобили, которых у ТЦ в этот воскресный день было очень много. И на это тоже ушло немало времени, но пожарным надо было получить доступ к месту пожара.Было непонятно, где начался пожар, как он распространяется и почему произошло возгорание. В толпе версии множились одна за другой: кто-то забежал, бросил рюкзак, произошел взрыв, кто-то говорил, что взорвался баллон с газом, появилась версия, что причиной пожара стал игровой автомат.Очевидцы рассказывали: когда стало понятно, что в здании ТЦ пожар, в помещениях «Зимней вишни» началась паника. В толчее многие кемеровчане, пришедшие в торговый центр вместе, потеряли друг друга и начали метаться в поисках друзей и родственников.Между тем пожарные добрались до кинозала. Здесь, прямо у входа, они нашли 8 тел погибших.О кемеровской трагедии доложили президенту, сразу после этого Владимир Путин отправил главу МЧС в Кемерово, чтобы он лично проконтролировал ситуацию на месте трагедии. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева.Владимир Путин выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших при пожаре.Число жертв продолжало расти: сначала сообщили о 15 погибших, позднее - о 22, по последним данным, число жертв достигло 37 человек. Растет и число пропавших без вести: в списках сейчас фигурируют имена 69 человек, среди которых - 40 детей.О причинах того, что погибших так много, предполагают разное: ко-то не смог выйти, кого-то не сразу пожарные отыскали в дыму.В то время, как спасатели боролись с огнем, в социальных сетях стали появляться фотографии детей, с которыми были потеряна связь. Это еще больше увеличивало панику.Одна из жительниц Кемерово рассказала, что в 16:11, буквально сразу после начала пожара, ей из кинотеатра «Зимней вишни» позвонила ее племянница, 12-летняя Вика, которая в этот день пошла в кино. По словам девочки, в помещении кинотеатра все горело, а двери - заблокированы. "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила", сказала она. После этого связь прервалась.В СМИ появилось сообщение о том, что в пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Тулеева.Огонь, между тем, не сдавался, лишь набирая силу. Спасатели прошли первый этаж, второй, третий - тел обнаружено не было. Попасть на четвертый этаж мешали невероятно высокая температура. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин.Вскоре пожарным удалось локализовать возгорание, не дав огню распространится дальше, но к очагу пожара проникнуть они все еще не могли.Пожар выявил и массу нарушений в "Зимней вишне" По словам замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, в частности, были закрыты двери в кинозалы. И это речь о том самом зале, в котором транслировали мультфильм. Что с детьми - неизвестно. А именно они считаются пропавшими.А затем в горящем здании обвалилась кровля на площади 600 кв. м. По сообщениям, это стоило жизни двум пожарным. МЧС поначалу сообщило о том, что пожар уже потушен и можно приступать к разбору завалов, однако вскоре стало ясно, что на третьем этаже еще есть очаги пламени и тушение пожара было продолжено.Следственный комитет подтвердил, что при пожаре погибли 40 человек."Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщает, что в здании еще остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие.По данным РИА "Новости", 36 человек из 43 обратившихся за помощью остаются в больницах.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области в связи с пожаром, повлекшим человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело.На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления, возглавляемой руководством СУ СКР по Кемеровской области.Работа следственной группы ведется по нескольким направлениям: проводится допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, а также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая для следствия значение документация.Учитывая тяжесть последствий пожара в ТРЦ в Кемерово, уголовное дело, возбужденное по ст.ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.То, что случилось сегодня в Кемерово - ужасающая трагедия. И в очередной раз это выявило массу нарушений - неработающие сигнализации, системы пожаротушения и видеонаблюдения. Следствие проверит, как и кто выдавал разрешительные документы, кто проводил проверки всех помещений ТЦ, попытается дать ответы на еще огромное количество вопросов, в том числе, и к собственникам здания.Плохо то, что эта трагедия снова подняла волну панических слухов, наподобие тех, которые появились после наводнения в Крымске Краснодарского края - тогда люди верили всему, что писали в соцсетях, даже самым кошмарным сведениям. Страшно то, что на этой трагедии кому-то захочется повысить свою значимость, стать неким "генератором эксклюзивной информации", инсайдером, котором "доступно знать то, что от толпы скрывают власти". А потом кругами расходится информация о "фурах с тысячами телами утонувших людей".Конечно, определенную роль слухи отдадут и политической составляющей - даже если ее нет, ее все равно "назначат". Вот уже сейчас по бложикам и соцсетям понеслось: "Тулеева за это отставят, потому что он все хотел скрыть", и одновременно "власть боится отставок". Не забудут и главу МЧС Пучкова - снова будут торопливо писать, что он "боится точных цифр погибших, на "Булгарии".Следствие скрывать ничего не будет, да и не сможет: погибшие - гражданское население, чьи-то родственники и соседи. Даже если окажется, что пожар начался не просто из-за замыкания проводки -- об этом тоже будет известно.Но хуже всего - это то, что на трагедии сейчас попытаются заработать себе "очки" некоторые журналисты, выдавая одну за другой новости с заголовками "А на прощанье она сказала маме", или "Дети, больше всего там сгорело детей". И это - тоже страшно...