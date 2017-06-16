| | Пожар в Кемерово: спасатели сообщили о гибели 37 человек и 69 пропавших без вести
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Пожар в Кемерово: спасатели сообщили о гибели 37 человек и 69 пропавших без вести

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