Владикавказские девочки станцевали Хонга на вершине заснеженной горы

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
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Экономика
В Минсельхозе заявили, что урожай зерна составит не менее 100 млн тонн
Uber продает часть бизнеса конкуренту из Азии
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Пожар в Кемерово: спасатели сообщили о гибели 37 человек и 69 пропавших без вести
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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